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Patara Telsiz İstasyonu Osmanlı'nın gerçeklerini gün yüzüne çıkardı

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu olan Antalya'daki Telsiz İstasyonu'nun tarihi gerçekleri ortaya çıktı. Çalışmalarda bulunan posta damgasının üzerinde 'Telgraf ve Postahane-i Kelemiş 1323' yazıyor.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Patara Telsiz İstasyonu Osmanlı'nın gerçeklerini gün yüzüne çıkardı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu olan Telsiz İstasyonu'nun postane olarak kullanıldığına dair damga ortaya çıktı.

Damganın fotoğrafını paylaşan Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ''Müthiş bir veriye daha kavuştuk bugün, çok mutluyum. Bu posta damgasının üzerinde 'Telgraf ve Postahane-i Kelemiş 1323' yazıyor. Kelemiş/Gelemiş, Patara'nın eski adıdır. Telgraf Telsiz İstasyonumuz, postane olarak da işlev vermiş'' dedi.

Patara Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan 'nun ilk telsiz istasyonu olan 'nun, postane olarak da kullanıldığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Müthiş bir veriye daha kavuştuk bugün, çok mutluyum. Bu posta damgasının üzerinde 'Telgraf ve Postahane-i Kelemiş 1323' yazıyor. Kelemiş/Gelemiş, Patara'nın eski adıdır. Telgraf Telsiz İstasyonumuz, postane olarak da işlev vermiş. Bu ve diğer bir dizi resmi bizimle paylaşarak bilime büyük destek veren, arşivin sahibi sayın Enis Eğilli'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1911 yılında Afrika ile iletişim sağlamak için biri Patara'da, biri de Derne'de iki telsiz telgraf istasyonu kuruldu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında çıkan 'nda, Patara Telsiz Telgraf İstasyonu, İtalyanlar tarafından bombalandı.

Bugün Libya toprakları içindeki Derne'deki telsiz telgraf istasyonunun komutanı 'tü. İki farklı yapı halindeki istasyon, yapılan araştırmalar sonrasında 2 yıl önce Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından kesin olarak belirlendi ve tüm dünyaya düzenlenen bir etkinlikle duyuruldu. İstasyonun müzeye dönüştürülmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

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