Patara Telsiz İstasyonu Osmanlı'nın gerçeklerini gün yüzüne çıkardı

Patara Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk telsiz istasyonu olan Patara Telsiz İstasyonu'nun, postane olarak da kullanıldığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Müthiş bir veriye daha kavuştuk bugün, çok mutluyum. Bu posta damgasının üzerinde 'Telgraf ve Postahane-i Kelemiş 1323' yazıyor. Kelemiş/Gelemiş, Patara'nın eski adıdır. Telgraf Telsiz İstasyonumuz, postane olarak da işlev vermiş. Bu ve diğer bir dizi resmi bizimle paylaşarak bilime büyük destek veren, arşivin sahibi sayın Enis Eğilli'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.