Kırıkkale'de otomobil apartmana daldı! Mahalleli "deprem oldu" sandı

Kazada yaralanan 26 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Halil T.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Yaşadıklarını anlatan Ramazan Kurtoğlu, "Nasıl olduğunu anlamadık. Deprem oldu zannettik. Birde baktım araba burada. Herhalde karşıdan geldi. Çünkü arabanın izleri var. Komple girseydi adam ölürdü. Buna şükür yatıyordum ben. Emekli adam ne yapsın" diye konuştu.