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Kırıkkale'de otomobil apartmana daldı! Mahalleli "deprem oldu" sandı

'de 26 yaşındaki genç sürücü, otomobiliyle duvarına çarptığı 3 katlı apartmanın bitişiğindeki kömürlüğü yıktı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Kırıkkale'de otomobil apartmana daldı! Mahalleli deprem oldu sandı

Olay, gece saatlerinde 'de Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Halil T. (26) idaresindeki 26 VF 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle apartmanın bitişiğindeki kömürlükte yıkıldı.

Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

İhbar üzerine , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Halil T.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Yaşadıklarını anlatan , "Nasıl olduğunu anlamadık. Deprem oldu zannettik. Birde baktım araba burada. Herhalde karşıdan geldi. Çünkü arabanın izleri var. Komple girseydi adam ölürdü. Buna şükür yatıyordum ben. Emekli adam ne yapsın" diye konuştu.

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