16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Normalleşmeye en uzak il! Samsun'da haftalık vaka sayısı 100 binde 458,53 oldu

Normalleşmeye en uzak il! Samsun'da haftalık vaka sayısı 100 binde 458,53 oldu

Son dakika haberi... ’nın açıkladığı 'illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı haritasında' 100 binde 458,53 vakaya sahip olan yine birinci sırada yer aldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL
Normalleşmeye en uzak il! Samsun'da haftalık vaka sayısı 100 binde 458,53 oldu

Çok yüksek riskli iller arasında başı çeken , normalleşmeye en uzak il olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Haftalık vaka sayısı ve vaka yayılım oranı giderek artan Samsun, son açıklanan verilere göre yine 'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53'e yükseldi.



Bakan 'nın açıkladığı virüsü vaka sayılarında Samsun ve 'taki artışlar dikkat çekti. Samsun, yüz binde 458,53 ile virüsün en yoğun olduğu il olurken, onu 345,56 vaka ile Sinop izledi. Sinop, önceki açıklanan haritada 100 binde 314,15 vaka ile dikkat çekiyordu.



Kendisine ait sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaşan Dr. Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün."

İşte illere göre haftalık vaka sayıları! İŞTE İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI!
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA