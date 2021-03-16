Normalleşmeye en uzak il! Samsun'da haftalık vaka sayısı 100 binde 458,53 oldu

Çok yüksek riskli iller arasında başı çeken Samsun, normalleşmeye en uzak il olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Haftalık vaka sayısı ve vaka yayılım oranı giderek artan Samsun, son açıklanan verilere göre yine Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53'e yükseldi.