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Antalya'daki villada vahşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

'nın ilçesindeki bir villada dehşete düşüren bir olay yaşandı. Villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, villada inceleme başlattı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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'ndeki 'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi.

Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Polis, villada inceleme başlattı.

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

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