16 Mart 2021, Salı
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Kızına tacizde bulunan insan müsveddesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada eşi ve kızıyla ilgili uygunsuz söylemlerde bulunarak açıkça tacizde bulunan adındaki şahıs büyük tepki çekti. , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vahim olayla ilgili harekete geçildiğini açıklayarak söz konusu sürecin takip edileceğini kaydetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Kızına tacizde bulunan insan müsveddesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada yayılan görüntülerde isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı.

Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da açıkça görüntülere yansıdı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Skandal olayın ardından , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.

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