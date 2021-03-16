Kızına tacizde bulunan insan müsveddesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada eşi ve kızıyla ilgili uygunsuz söylemlerde bulunarak açıkça tacizde bulunan Hasan Tunçlar adındaki şahıs büyük tepki çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vahim olayla ilgili harekete geçildiğini açıklayarak söz konusu sürecin takip edileceğini kaydetti.
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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.