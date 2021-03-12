İstanbul'da Salih Memişoğlu'nu öldüren Mustafa Öztürk'ün ifadesi ortaya çıktı

Ancak iddiaya göre Mustafa Öztürk hakkının yenildiğini alacağının daha fazla olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple olay günü yine o bahçeye gitti. Memişoğlu ile ofiste konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre Mustafa Öztürk; "Hocam benim hakkım yendi, alacağım daha fazlaydı. Paramı verin, hakkımı verin" dedi. Bunun üzerine iddiaya göre Salih Memişoğlu; "Benim Allah'tan başka kimseye borcum yok" dedi. Bunun üzerine Öztürk silahını çıkarıp Salih Memişoğlu'nun başına ateş etti. Ardından oda da bulunan Ömer Faruk Zengin ve Osman Özgölet'e ateş etti. Olay yerinden kaçtı.