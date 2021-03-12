İstanbul'da Salih Memişoğlu'nu öldüren Mustafa Öztürk'ün ifadesi ortaya çıktı
Çekmeköy’de hayvanat bahçesinde ünlülerin hocası olarak tanınan Salih Memişoğlu ve yanında çalışan Ömer Faruk Zengin’i öldürüp muhasebeci Osman Özgölet’i yaralayan Mustafa Öztürk Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Öztürk ilk ifadesinde, "Hakkımı yediler hakkımı istemeye gittim. Ofiste hocam konuşalım dedim. Konuştuk vermedi, ‘Benim Allah’tan başka kimseye borcum yok dedi’ oda kalabalıkmış diğerlerine ateş ettiğimi hatırlamıyorum” dedi.
Son dakika haberler…İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ünlü Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile şüpheli Mustafa Öztürk uzun yıllardır birbirlerini tanıyor ve birlikte iş yapıyorlardı.
2016 yılından bu tarafa Öztürk, Memişoğlu'nun sahibi olduğu hayvanat bahçesinde çeşitli işler yaptı. Bu işler karşılığında 900 bin lira alçağı vardı. İddiaya göre Memişoğlu bu borcu taksitli olarak 2020 Ağustos ayında tüm ödemesini yaptı ve bitirdi.
Ancak iddiaya göre Mustafa Öztürk hakkının yenildiğini alacağının daha fazla olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple olay günü yine o bahçeye gitti. Memişoğlu ile ofiste konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre Mustafa Öztürk; "Hocam benim hakkım yendi, alacağım daha fazlaydı. Paramı verin, hakkımı verin" dedi. Bunun üzerine iddiaya göre Salih Memişoğlu; "Benim Allah'tan başka kimseye borcum yok" dedi. Bunun üzerine Öztürk silahını çıkarıp Salih Memişoğlu'nun başına ateş etti. Ardından oda da bulunan Ömer Faruk Zengin ve Osman Özgölet'e ateş etti. Olay yerinden kaçtı.
Olayın yaşanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa Öztürk'e yardım ettiği iddia edilen 2 oğlu ve 2 akrabasını gözaltına aldı. Kamera görüntülerinden takip edilen Öztürk Çekmeköy'de bir adrese gittiği tespit edildi.
Cinayet Büro Dedektifleri bölgede çalışmalarını sürdürürken yakınlarında bir araçta hareketlilik fark etti. Polis kaçamaya çalışan Mustafa Öztürk'ü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen Öztürk ilk ifadesinde; "Hocayla konuşmaya gittim. Hakkımı istedim, Allahtan başka kimseye borcum yok dedi. Bende öfkelendim. Başına ateş ettim. Gerisini hatırlamıyorum. Oda kalabalık olmasaydı böyle olmazdı. Diğerlerini vurduğumu hatırlamıyorum" dediği ileri sürüldü.
Şüpheli Mustafa Öztürk ve ona yardım ettiği ileri sürülen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.