Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

KAPASİTESİ NE KADAR?

Külliye mantığını biz de koruyoruz. Alanımız sınırlı olmasına rağmen camimizin altında 4 adet bodrum katımızın bir tanesini kültür sanat merkezi sergi salonu muhtelif zamanlarda kullanılmak üzere bir mekan haline getiriyoruz. 2.500 kişi kapasitemiz var artı 500 kişi bir kapasite ilavemiz olabilir.