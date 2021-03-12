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Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. muhabiri camideki çalışmaları aktardı. Çalışmalarda son durum ne? Yüzde kaçı tamamlandı? ne zaman ibadete açılacak? Müdürü A Haber'de yanıtladı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

Taksim Camii'nde sona doğru yaklaşılıyor. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri tamamlandı. Peki Taksim Camii ibadete ne zaman açılacak? Vakıflar Sanat Eserleri Şube Müdürü Emre Öztürk A Haber'de yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK?

Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Camimizde yüzde 95 üzerinde bir gerçekleşmemiz var şu an. 1 ay içerisinde Ramazan'a girerken camimizi ibadete açmayı planlıyoruz.

Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

KAPASİTESİ NE KADAR?

Külliye mantığını biz de koruyoruz. Alanımız sınırlı olmasına rağmen camimizin altında 4 adet bodrum katımızın bir tanesini kültür sanat merkezi sergi salonu muhtelif zamanlarda kullanılmak üzere bir mekan haline getiriyoruz. 2.500 kişi kapasitemiz var artı 500 kişi bir kapasite ilavemiz olabilir.

Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

YAPIMI NE KADAR SÜRDÜ?

2017'nin Şubat ayında ruhsatlandırdık akabinde hemen temel atımı başladı yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Şu anda tamamen ince işçilik safhasındayız.

Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

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Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

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