İŞTE YALAN VE İFTİRANIN DİYALOGLARI

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yalan ve iftiraları Halk TV'ye şöyle yansıdı:

Ayneşur Arslan: "Ali Erbaş, bildiğim kadarıyla da ne denir? Paralı daha doğrusu yüksek fiyatlı bir hastanede"

Emin Çapa: "Ülkenin en pahalı hastanesi."

Ayşenur Arslan: "Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor."

Emin Çapa: "Rabbim, 'Amerikan Hastanesi' demiştir. Biliyorsun daha önce de Rabbimiz, 'Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri' demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler. Herkes keşke orada olabilse… Keşke… Ama şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor."

Ayşenur Arslan: "Hakikaten şehir hastanelerinde ne oluyor, napıyor?"

Emin Çapa: "Kimse gitmiyor, herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor."

Ayşenur Arslan: "Erbaş, hiç aklımızdan çıkmayacak olan Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor."