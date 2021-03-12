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Samsun'da çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından vahşice dövülen Emriye Metoğlu taburcu oldu

'da geçtiğimiz günlerde eski eşi 27 yaşındaki tarafından sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice dövülen 24 yaşındaki tedavisinin ardından taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Samsun'da çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından vahşice dövülen Emriye Metoğlu taburcu oldu

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. , kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi.

Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla 'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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