12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa yalan terörüne hizmet ediyor

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa yalan terörüne hizmet ediyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2021 13:55
Güncelleme:12.03.2021 14:06
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi’nde yapıldığını iddia etti. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor. Ayşenur Arslan, “Ali Erbaş, Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyor.” derken Emin Çapa “Ali Erbaş, ülkenin en pahalı hastanesinde.. Şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor. Herkes Amerikan Hastanesi’ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi’nde tedavi oluyor.” ifadelerini kullandı.
Halk TV'de yalan terörüne hizmet!
Halk TV'de yalan terörüne hizmet!
Bir ulusu birleştiren marş
Bir ulusu birleştiren marş
Türk Hava Yolları'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel klip
Türk Hava Yolları'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel klip
İlk diplomatik temas ne anlama geliyor?
İlk diplomatik temas ne anlama geliyor?
50 yıl önce 12 Mart'ta neler yaşandı?
50 yıl önce 12 Mart'ta neler yaşandı?
12 Mart muhtırası
12 Mart muhtırası
Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor?
Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor?
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe
PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe
Mısır'la temaslarımız başladı
"Mısır'la temaslarımız başladı"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan flaş Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan flaş Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
76 şehirde mutasyon alarmı
76 şehirde mutasyon alarmı
Daha Fazla Video Göster