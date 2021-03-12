Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi’nde yapıldığını iddia etti. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor. Ayşenur Arslan, “Ali Erbaş, Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyor.” derken Emin Çapa “Ali Erbaş, ülkenin en pahalı hastanesinde.. Şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor. Herkes Amerikan Hastanesi’ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi’nde tedavi oluyor.” ifadelerini kullandı.