KEMAL KILIÇDAROĞLU VE CHP GENEL MERKEZİ'NİN AVUKATI DA YALANA ORTAK OLDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin avukatı Celal Çelik de, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ima etti.





Çelik; "'Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma' derler ya, tam da o missal!... Utanç duyarlar mı?! Haklısınız yanıt belli! Aslında bu zatlar hep böyleydi! Hele hele Amerikan lafını duymaya görsünler!..." iddiasında bulundu.



Celal Çelik, söz konusu iddiasının yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından paylaşımını silmesi dikkat çekti.







"HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, 10 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.







