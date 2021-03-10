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İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor

'ndeki yoğun kalabalık nedeniyle caddeye girişler bir süreliğine kapatıldı. Yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışılsa da vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceğini açıklamıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor

'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatılarak, yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. Kaymakam Mustafa Derelli'nin talimatıyla İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı.

İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği duyurulmuştu.

Bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

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