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Sakarya'da binlerce kişi karantina altına alındı

Valisi , şehir genelinde 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Sakarya'da binlerce kişi karantina altına alındı

Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Vali Kaldırım, bugün itibari ile 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

"3 BİN 1 KİŞİ KARANTİNA ALTINDA..."

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 mahalle ve 3 sokakta toplam 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır. Salgınla mücadelemiz tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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