Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.