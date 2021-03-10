Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Uyarıda vatandaşların ulaşımda yaşanacak aksaklıklara ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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