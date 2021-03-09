Son dakika: İstanbul Çekmeköy'deki iki çocuğun ölümünde flaş gelişme: İnşaat sahibi gözaltına alındı
İstanbul Çekmeköy’de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yaşanan olayla alakalı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Son dakika haberine göre "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.
İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.
BABA 'İHMAL VAR' DEDİ
Çekmeköy'de inşaatın asansör çukurunda hayatını kaybeden çocukların cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba İlker Büyür, 'Ben kayboldukları sırada işteydim. Saat 01.30'da orada olduklarını anlamışlar. Orası tahtaymış çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Adli tıpta suda boğulma olarak tespit edildi ama bir ay sürer dediler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım daha önce orada oynamıyorlardı ama sonuçta gittiler oynadılar. Çocuklarım gitti.' diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yaşanan olayla alakalı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi.
İNŞAAT SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
İnşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybettiği olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.