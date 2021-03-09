Son dakika: İstanbul Çekmeköy'deki iki çocuğun ölümünde flaş gelişme: İnşaat sahibi gözaltına alındı

BABA 'İHMAL VAR' DEDİ

Çekmeköy'de inşaatın asansör çukurunda hayatını kaybeden çocukların cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba İlker Büyür, 'Ben kayboldukları sırada işteydim. Saat 01.30'da orada olduklarını anlamışlar. Orası tahtaymış çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Adli tıpta suda boğulma olarak tespit edildi ama bir ay sürer dediler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım daha önce orada oynamıyorlardı ama sonuçta gittiler oynadılar. Çocuklarım gitti.' diye konuştu.