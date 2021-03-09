Ankara'da 'feret' baskını! Sahibi kendisini böyle savundu

MERDİVEN ALTI ÜRETİME KARŞI MÜCADELE

Ekiplerle birlikte denetime katılan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, yıllardır merdiven altı üretim konusunda ciddi mücadeleler verdiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Üreten şahıs Ankara İl Tarım ve İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu, ön izni olduğunu beyan etti. Bizler üretime bu kadar karşıyken sokak hayvanları için mücadeleler verirken, bu hayvanının üretimi ne demek oluyor bunu anlamak dahi istemiyoruz.