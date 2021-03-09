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Ankara'da 'feret' baskını! Sahibi kendisini böyle savundu

Ankara'da anavatanı ve olan türünden 'feret' üretimi yapılan eve baskın yapıldı. Evde kafesler içinde 51 adet feret tespit edilirken, hayvanların sahibi Boran E. ruhsat başvurusu yaptıklarını ve üretim izni için beklediklerini söyledi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Bu hayvandan ev hayvanı olmaz, üretilen hayvanların evcil olarak üretildiğini ve evlere sahiplendirileceği söyleniyor. Evde bu hayvana nasıl bakılacak, bir küçük kafesin içerisinde ne amaçla evde bulundurulacak. Biz diğer hayvanların üretimi hakkında mücadele verirken, her gün yeni yeni cinslerin üretim aşamasında görmek artık bizleri yıpratıyor" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Ankara'da 'feret' baskını! Sahibi kendisini böyle savundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Boran E.'nin evine baskın düzenledi. Evde kafesler içindeki hayvanların, anavatanı ve olan türünden 'feret' olduğu belirlendi. Kafeslerde, internet ortamında satılması yasak olan 51 feret tespit edildi. Evin sahibi Boran E. evraklarını göstererek, ruhsat başvurusu yaptıklarını ve üretim izni için beklediklerini söyledi.

Boran E., 3 yıl önce 'dan iki adet feret getirdiklerini ve hayvanlar üredikçe hobilerini işe dökmek için üretime başladıklarını ifade etti. DKMP 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanların yaşam şartlarını denetleyerek, ruhsat başvurusu ve evrakları incelemeye aldı. İnceleme sonucuna göre işlem yapılacağı belirtildi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME KARŞI MÜCADELE

Ekiplerle birlikte denetime katılan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, yıllardır merdiven altı üretim konusunda ciddi mücadeleler verdiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Üreten şahıs 'ne başvurduğunu, ön izni olduğunu beyan etti. Bizler üretime bu kadar karşıyken sokak hayvanları için mücadeleler verirken, bu hayvanının üretimi ne demek oluyor bunu anlamak dahi istemiyoruz.

Bu hayvandan ev hayvanı olmaz, üretilen hayvanların evcil olarak üretildiğini ve evlere sahiplendirileceği söyleniyor. Evde bu hayvana nasıl bakılacak, bir küçük kafesin içerisinde ne amaçla evde bulundurulacak. Biz diğer hayvanların üretimi hakkında mücadele verirken, her gün yeni yeni cinslerin üretim aşamasında görmek artık bizleri yıpratıyor" dedi.

FERET

Latince ismi Mustela putorius furo olan feret, familyasının bir türüdür. ve gelincikler ile tür itibarıyla uzaktan akrabalıkları bulunmaktadır. Feret et ile beslenmekte olup bir kısım türlerinin yeşil bitkileri tükettiği gözlenmiştir. Bu hayvan türü görüntü itibarıyla şirin bir özelliğe sahiptir. Birçok renkte türleri bulunmakla birlikte boyu yaklaşık 55 santimetre kadardır. Bu uzunluğun yaklaşık 10-13 santimetresi kuyruğudur. Ağırlıkları 600 gram ile 3 kilogram arasındadır. Feretler her doğumda 3-7 arasında yavru dünyaya getirir.

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