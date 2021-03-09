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Son dakika: Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi! İçi su dolu çukurda ölü bulundular

Son dakika haberine göre, 'de dün öğlen saatlerinde kaybolan ve ailesinin yetkililere haber verdiği Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşlerden gece yarısı acılı haber geldi. Güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonucunda içi su dolu çukurda cansız bedenleri bulunan kardeşlerin bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi! İçi su dolu çukurda ölü bulundular

'de dün öğlen saatlerinde kaybolan ve ailesinin yetkililere haber verdiği Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşlerden gece yarısı acılı haber geldi.

Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi! ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLMUŞLARDI İKİ KARDEŞTEN ACI HABER GELDİ!

Olay, Çekmeköy Mutlu Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu.

Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı.

Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu.

Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı.

Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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