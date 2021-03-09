Çekmeköy'deki iki çocuk asansör için açılan kuyuda ölü bulundu? | Peki sorumlusu kim?

İstanbul Çekmeköy’de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yaşanan olayla alakalı Şehir Planlama Uzmanı Erdal Uzuner A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayda sorumluluk kime ait? Belediye mi, şantiye şefi mi, inşaatın firması mı? Suçlu kim? Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınmalı? Uzuner bu sorulara canlı yayında yanıt verdi.

İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.