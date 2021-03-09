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Taşkınlıkları işe yaramadı! Kendilerini yere atıp tehdit ettiler!

'da hırsızlık yaparken çalışanlarca fark edilen 2 kadın, polis çağrıldığını anlayınca, kendilerini yerden yere atıp, çalışanları pompalı tüfekle öldürmekle tehdit etti. Gözaltına alınan kadınların çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Taşkınlıkları işe yaramadı! Kendilerini yere atıp tehdit ettiler!

Olay, dün merkez 'nde bulunan bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde müşteri gibi markete gelen isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, yanlarındaki poşete yaklaşık 200 liralık gıda malzemesi koydu.

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Kadınlardan biri kasiyeri oyalamaya çalışırken, diğeri ise marketten çıkmak için kapıya yöneldi. Durumu fark eden market çalışanları, poşete bakmak istedi. Ancak kadın izin vermedi.

Bunun üzerine marketin kapılarını kilitleyen çalışanlar, polise ihbarda bulundu. Polisin arandığını duyan kadınlar, içerde arbede çıkarıp, çalışanları pompalı tüfekle öldürmekle tehdit etti. Kadınlardan biri hamileyim diyerek, hastaneye gitmek istedi.

İhbarın ardından kısa sürede markete gelen polis ekiplerini karşısında gören kadınlardan biri, bu sefer de bayılma numarası yaptı.

Market çalışanları ve 2 şüpheli, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp raporu alınmak üzere hastaneye götürülen şüphelinin, yapılan kontrolde hamile olmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



Marketteki bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kendilerini yere atıp, çalışanları tehdit ettikleri anlar ve polis ekiplerinin gelmesi yer aldı.

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