Taşkınlıkları işe yaramadı! Kendilerini yere atıp tehdit ettiler!

Market çalışanları ve 2 şüpheli, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp raporu alınmak üzere hastaneye götürülen şüphelinin, yapılan kontrolde hamile olmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.