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Bir kadına şiddet haberi de Bursa'dan! Kadınlar Günü'nde sevgilisine dehşeti yaşattı

'nde 'dan gelen skandal görüntüler sosyal medyayı salladı. Erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan genç kadın, sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Bir kadına şiddet haberi de Bursa'dan! Kadınlar Günü'nde sevgilisine dehşeti yaşattı

'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de 'da yaşandı.

Kadınlar Günü'nde sevgilisine dehşeti yaşattı KADINLAR GÜNÜ'NDE SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATTI

Merkez Yıldırım ilçesi Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi.

Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı.

ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için Savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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