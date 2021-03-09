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Bir kadına şiddet haberi de Bursa'dan! Kadınlar Günü'nde sevgilisine dehşeti yaşattı

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Giriş: 09.03.2021 11:14
Güncelleme:09.03.2021 11:29
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa'dan gelen skandal görüntüler sosyal medyayı salladı. Erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan genç kadın, sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi.

Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için Cumhuriyet Savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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