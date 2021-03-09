Boğazını kesip üstünü molozla kapattı! İşte vahşet dolu cinayetin perde arkası

"BU İLİŞKİ ARTIK RÜYALARIMA GİRİYORDU"

Gözaltına alınan Ali Şentürk, ifadesinde, Hekim Bingöl'ün Yunak'a geldikten sonra da eşiyle görüşmeye devam ettiğini öne sürerken, tabancasını evinde bırakıp, konuşmak için Yunak'a geldiğini iddia etti. Eşine il dışına göreve gittiği yalanını söyleyerek, Yunak'a ulaştığını belirten Şentürk, ''Amacım, eşimle olan ilişkisini konuşup bu işi sonlandırmaktı çünkü bu ilişki, artık rüyalarıma giriyordu. Bu konuyla psikiyatrik olarak destek de aldım ama fazla işe yaramadı. Hekim Bingöl, buraya tayin oldu ama eşimle görüşmeye devam ediyordu. Yunak'a geldim, o da saçını yıkayacağını söyleyip, beni eve davet etti. Bir süre evinde oturduktan sonra arabamla yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde arabada tartışmaya başladık. Aşağı indiğimizde aramızda boğuşma yaşandı. Hekim, araçta bulunan bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de bıçağı alarak kendimi korudum. Bu sırada bıçak, Hekim'in boğazını kesmiş. Hekim, acı içinde bağırıyordu. Her yer kan olmuştu. Bir süre sonra baktığımda yaşamıyordu. Cesedin üzerini moloz ile doldurup olay yerinden ayrılarak İstanbul'a gittim" dedi.