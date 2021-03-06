Son dakika: İstanbullular salı gününe dikkat! İSKİ açıkladı: Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik su kesintisi yapılacak
Son dakika haberine göre İstanbul'da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 17 saatliğine Salı gününden itibaren 17 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
YAŞAM DHA
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir." denildi.
Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
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Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."