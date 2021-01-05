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Son dakika: Bağcılar'da İSKİ borusu patladı! Sele kapılan motosikletli böyle düştü

Son dakika haberine göre 'da 'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: Bağcılar'da İSKİ borusu patladı! Sele kapılan motosikletli böyle düştü

'da O-3 Otoyoluna bağlanan 'nde dün saat 15.00 sıralarında 'nin isale hattı borusu patladı.

Yol kenarındaki boş alanda bulunan borunun patlamasıyla cadde göle götürdü.

Patlayan borudan şiddetli bir şekilde fışkıran su, kısa sürede araçların yoğun olarak geçtiği yolda sele neden oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğunlaştı.

MOTOSİKLETLİ SUYA KAPILDI
Suyun bastığı yolu gören bir motosiklet sürücüsü, bir süre sağa yanaşarak bekledi. Daha sonra hareket eden motosikletli kısa süre sonra suya kapılarak düştü.

O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. İSKİ'nin müdahalesi ile bir süre sonra yolu kaplayan su kesildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yoldan geçen , "Yarım saatten beri bu şekilde. Trafik bayağı yoğunlaştı" dedi. ise, "Yarım saat önce geldik, su geliyordu. Şu an biraz kesildi. İlk geldiğimizde daha kötüydü. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor" diye konuştu.

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