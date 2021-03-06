06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Şile’de dehşet anları kamerada! Aracın kapısını açıp sürücüyü darbettiler

Son dakika: İstanbul Şile’de dehşet anları kamerada! Aracın kapısını açıp sürücüyü darbettiler

Son dakika haberine göre ’de iki araç arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga eden araç sürücüsü ve arkadaşları, kamyonet sürücüsünü darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz günlerde 'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü kendisine yol vermeyen kamyonet sürücüsü ile sözlü olarak tartışmaya başladı.

Kısa süre sonra kamyonet sürücüsünün sağa dönüş yapacağı esnada aracını sağ şeride çekerek inen ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile arkadaşları, kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp etti.

Otomobil sürücüsünün yakınlarından olan kadınlar ise kavgayı ayırdıktan sonra kamyonet sürücüsüne bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Görüntülerde, üç vatandaşın kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp ettiği ve araya kadınların girmesi sonrası olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.




Maske uyarısı yapan doktorun kafasını taşla yardı MASKE UYARISI YAPAN DOKTORUN KAFASINI TAŞLA YARDI
Saldırgan gencin pes dedirten savunması! SALDIRGAN GENCİN "PES" DEDİRTEN SAVUNMASI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA