29 Ocak 2021, Cuma
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İSKİ açıkladı! İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde su kesintisi olacak

'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında,  ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri,  ilçesi, 'nde programlı uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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İSKİ açıkladı! İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde su kesintisi olacak

Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde yarın ve pazar günü su kesintisi gerçekleştirilecek.

İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız." ifadesi kullanıldı.

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