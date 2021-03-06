Son dakika | İnsanlar artık eskisinden çok başka! TÜİK verileri gerçekleri ortaya koydu
Doğuştan beklenen yaşam süresi kadında 81.3, erkekte 75.9. Okuyan ve çalışan kadın sayısı artıyor. Evlenme yaşının en yüksek olduğu il Tunceli, en düşük olduğu il Ağrı.
Türkiye nüfusunun yüzde 49.9'unu oluşturan kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor. Türkiye genelinde 78.6 olan doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81.3, erkeklerde ise 75.9 oldu. Kadınlar erkeklerden 5.4 yıl daha uzun yaşıyor. Diğer yandan Türkiye'de bir kişi için sağlıklı yaşam süresi 57.3 olurken, kadınlarda 55.4 yıl, erkeklerde 58.1 yıl olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İstatistiklerle Kadın 2020" çalışmasında önemli başlıklar şöyle:
YÜZDE 85.7'Sİ EĞİTİM ALDI
Eğitim istatistiklerine göre 2008-2019 arasında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı yıllar itibarıyla arttı. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 91'e çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 85.7, erkeklerde de yüzde 96.4 oldu. En az bir üniversite mezunu olanların toplam nüfus içindeki payı yüzde 20.8 olurken kadınlarda bu oran yüzde 18.5, erkeklerde yüzde 23.1 oldu.
ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI
Kadınların çalışma hayatında kalma süresi arttı. Çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19.1 yıl, erkeklerde 39 yıl oldu. Çalışan kadınların yüzde 64.6'sının işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğu görüldü. Kadın büyükelçi oranı yüzde 25 arttı. Kadın milletvekili (101) oranı da yüzde 17.3 oldu.
EVLENME YAŞI 25.1
Kadınlarda ilk evlenme yaşı 25.1, erkeklerde 27.9 oldu. Evlenme yaşının kadınlarda en yüksek olduğu il 27.6 ile Tunceli, en düşük olduğu il 22.2 ile Ağrı. Kadınların yüzde 15.1'inin eğitim seviyelerinin eşlerinden yüksek olduğu görüldü. Kadınlarda obezite oranı yüzde 24.8, erkeklerde de yüzde 17.3 olarak belirlendi. Her gün sigara içen kadınların oranı yüzde 14.9, erkeklerin de yüzde 41.3.