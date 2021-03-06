Son dakika | İnsanlar artık eskisinden çok başka! TÜİK verileri gerçekleri ortaya koydu

YÜZDE 85.7'Sİ EĞİTİM ALDI

Eğitim istatistiklerine göre 2008-2019 arasında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı yıllar itibarıyla arttı. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 91'e çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 85.7, erkeklerde de yüzde 96.4 oldu. En az bir üniversite mezunu olanların toplam nüfus içindeki payı yüzde 20.8 olurken kadınlarda bu oran yüzde 18.5, erkeklerde yüzde 23.1 oldu.