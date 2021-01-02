İzmir maganda dehşeti! Maske uyarısı yapan doktorun kafasını taşla yardı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "BENİM OĞLUM DA DOKTOR, SAĞ OLSUN O DİKTİ KAFAMI"

Hastane çıkışında olayı anlatan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, "Çocuğun yakınını maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasında kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkmaya çalıştığı için onu bir kez daha uyardım. 'Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?' dedim. Daha sonra çocuğu güzelce muayene ettim, her şeyini yaptım. Sohbet ede ede muayeneden çıkarken hastanın yakını olduğunu iddia eden biri, 'Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun' diye geldi. Ben de ona bağırmadığımı ve ikaz ettiğimi söyledim. Bu sefer bana tehdit ve küfürler yağdırmaya başladı. Kapının önüne kadar çıktık. Ben bu arada durumun 155'e bildirilmesini söyledim. Kapının önünde gitmesini ve bu işin bitmesi gerektiğini söylerken yerden taş alarak kafama vurdu. Benim oğlum da doktor, sağ olsun o dikti kafamı. Kafamda ciddi bir yarık var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, doktorun kafasını yaran saldırgan ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.