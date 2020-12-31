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Konya'da otobüs şoförüne saldıran maganda: Canım sıkıldığı için saldırdım

'da belediye otobüsü şoförünü saldırıp kaçan 22 yaşındaki . kısa sürede yakalandı. 22 yaşındaki genç "Canım sıkıldığı için saldırdım" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Konya'da otobüs şoförüne saldıran maganda: Canım sıkıldığı için saldırdım

Olay, dün akşam saatlerinde ilçesi 'nde meydana geldi.

., bindiği belediye otobüsünde kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp, dövdü.

Daha sonra otobüsten inerek kaçan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarar veren ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, ''Canım sıkıldığım için saldırdım'' dedi.

Soruşturma sürüyor.

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