Konya'da otobüs şoförüne saldıran maganda: Canım sıkıldığı için saldırdım
Meram'da belediye otobüsü şoförünü saldırıp kaçan 22 yaşındaki Muhammed Ahmet A. kısa sürede yakalandı. 22 yaşındaki genç "Canım sıkıldığı için saldırdım" dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.
Muhammed Ahmet A., bindiği belediye otobüsünde kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp, dövdü.
Daha sonra otobüsten inerek kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.
3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarar veren ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, ''Canım sıkıldığım için saldırdım'' dedi.