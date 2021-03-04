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Trabzon'da cenaze vakası! 40 kişi koronaya yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan risk haritasında 'yüksek riskli iller' arasında yer alan 'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı. Bu kişilerden 40'ı bir hafta sonra 'a yakalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon'da taziyeler telefonla" çağrısı yaptı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Trabzon'da cenaze vakası! 40 kişi koronaya yakalandı

'covid19.saglik.gov.tr' adresinde haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, son 3 haftadır vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde bulunan 'da, virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine, namazlar 30 kişiyle sınırlandırıldı.

Yetkililer, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.



CENAZEYE 100 KİŞİ KATILDI, 40 KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bölgede virüsün yayılımında etkili olan cenaze ve taziyelere katılımlar sürüyor.

Kentte vefat eden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye katılan 40 kişiye bir hafta sonra Covid-19 teşhisi konuldu.



Müdürü Dr. Hakan Usta sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir.

Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla" paylaşımında bulundu.

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