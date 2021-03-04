Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı oruç tutularak geçiriliyor. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan ayı başlangıç takvimi açıklandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte merak edilenler...
Ramazan ayı ne zaman? Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı huşu içinde karşılanacak. Sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayı olan Ramazan ayı, oruç tutularak, namaz kılınarak ve dualar edilerek geçirilecek. Ramazan ayını coşkuyla karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, bu yıl Ramazan'ın hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte cevaplar...
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek
* İhsan ve ikramda bulunmak
* Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER
1- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)
2- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)
3- Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)-
4- Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)
5- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)