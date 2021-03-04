04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da "Sultan Tat" davası görüldü! Sağlık çalışanın ifadesi kan dondurdu

Antalya'da "Sultan Tat" davası görüldü! Sağlık çalışanın ifadesi kan dondurdu

'da 2019 yılının temmuz ayında ilçesi Çakırlar bölgesindeki dere kenarında silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru , tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Sultan Tat’ın erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sağlık çalışanı İ.K., tanık olarak dinlendi. Olay yerinin karanlık olduğunu anlatan İ.K., "Kadının biri yerde yatar vaziyetteydi. Hemen nabzını yokladım ama atmıyordu. Bu sırada arkadaşım ışığı açtığında her yerin kan içinde olduğunu gördük. Olay yerinde adını sonradan öğrendiğim F.A. dışında kimse yoktu." dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
ABONE OL
Antalya'da Sultan Tat davası görüldü! Sağlık çalışanın ifadesi kan dondurdu

Olay, 2019 yılının temmuz ayında ilçesi Çakırlar bölgesindeki dere kenarında meydana geldi. Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi polis memuru , gönül ilişkisi yaşadığı polis memuru F.A.'nın yanındayken, iddiaya göre beylik tabancasıyla intihar etti.

Tat Ailesi'nin 'cinayet' iddiaları üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.A., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da polis memuru hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.

F.A.'nın yargılanmasına . Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuksuz sanık, duruşmaya 'den SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda, Sultan Tat'ın annesi , babası ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.K., olay günü 'te nöbetçi olduklarını ve bir polis memurunun kendini vurduğu ve halen yaşadığı ihbarı üzerine verilen adrese gittiklerini söyledi.

Olay yerinin karanlık olduğunu anlatan İ.K., konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadının biri yerde yatar vaziyetteydi. Hemen nabzını yokladım ama atmıyordu. Bu sırada arkadaşım ışığı açtığında her yerin kan içinde olduğunu gördük. Olay yerinde adını sonradan öğrendiğim F.A. dışında kimse yoktu."

Bir diğer tanık N.Ç. ise Sultan Tat'ı birim amiri olduğu için tanıdığını, fakat F.A'yı tanımadığını belirtti.

Şube müdürünün araması üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatan N.Ç., "F.A'yı tanımıyorum. Sultan bu kişiyle ilgili bana hiçbir şey anlatmamıştı. Hatta olay yerindekiler F. ismini kullandıklarında bu kişinin kadın olduğunu düşündüm. F.A. ile Sultan arasında bir ilişki var mıydı bilmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 'ndan kişinin kendini vurup vurmadığıyla ilgili raporun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA