Antalya'da "Sultan Tat" davası görüldü! Sağlık çalışanın ifadesi kan dondurdu

Şube müdürünün araması üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatan N.Ç., "F.A'yı tanımıyorum. Sultan bu kişiyle ilgili bana hiçbir şey anlatmamıştı. Hatta olay yerindekiler F. ismini kullandıklarında bu kişinin kadın olduğunu düşündüm. F.A. ile Sultan arasında bir ilişki var mıydı bilmiyorum" diye konuştu.