Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, "İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" açıklaması gözleri bilim dünyasına çevirdi.