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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı! Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı! Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması dolayısıyla vatandaşları uyararak, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz." dedi. Giriş Tarihi: 20.02.2021 10:10
Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, "İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" açıklaması gözleri bilim dünyasına çevirdi.
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Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı!
Bilim insanları, vatandaşlara seslenerek eski hatalardan ders çıkartılması gerektiğini vurguladı; maske, mesafe, hijyen ve 'sabır' uyarısında bulundu. Yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarının artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, "Dişinizi sıkın" mesajı verdi.
Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı!
ORTAK MÜCADELE ŞART Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması dolayısıyla vatandaşları uyararak, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz." dedi.
Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı!
Ustaoğlu, il bazlı vaka artışında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, bölge olarak bakıldığında da özellikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip yasak kalkmaz uyarısı yaptı!
20'NİN ÜZERİNDE VAKA ÇIKIYOR Trabzon'da geçen haftalarda sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsatan Ustaoğlu, bu nedenle vatandaşların aileleri ve akrabalarıyla bir araya geldiğini aktardı. Ustaoğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve 25 dereceye ulaşan günlerde akrabalarıyla kırsal kesimlere gittiklerini, böylece de vaka artışına neden olduklarını ifade etti.