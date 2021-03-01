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Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen Musa Bulut toprağa verildi

Çanakkale'nin ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cenazesi, memleketi ’ın ilçesi Kumluca beldesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Acılı anne , "Yavrucuğum mekanın cennet olsun. İki tane evlat verdim ben, ben nasıl dayanayım yavrum. Vatanımız sağ olsun, Allah onlardan bin kere razı olsun" diyerek feryat etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, uzman erbaşlar ile , şampiyonlarından 'e ait fiber tekne ile geçen hafta cuma günü balık tutmak için denize açıldı. ancak tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknedeki uzman erbaşlar Altay ve Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıktı. Kenan Çarpışantürk ile Teğmen Musa Bulut'un ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise sürüyor.



Hayatını kaybeden Teğmen Musa Bulut'un cenazesi 'ndaki otopsisinin ardından memleketi 'a getirildi. ilçesi Kumluca beldesi pazar yerindeki tören öncesinde annesi , "Yavrucuğum mekanın cennet olsun. İki tane evlat verdim ben, ben nasıl dayanayım yavrum. Vatanımız sağ olsun, Allah onlardan bin kere razı olsun" diyerek feryat etti. Teğmen Musa Bulut'un eşi Betül ve 2 çocuğu da tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.


Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Denetleme Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fahri Semiz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası askeri manganın omuzlarında cenaze arabasına konulan Teğmen Musa Bulut'un cenazesi, Konuklu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Teğmen Musa Bulut'un 3 yıl önce ablası 'in 'daki trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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