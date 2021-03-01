Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen Musa Bulut toprağa verildi

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen hafta cuma günü balık tutmak için denize açıldı. ancak tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknedeki uzman erbaşlar Altay ve Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıktı. Kenan Çarpışantürk ile Teğmen Musa Bulut'un ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise sürüyor.