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Ölü Nil kaplumbağası sahile vurdu! Boyutu herkesi şaşırttı

'nın ilçesinde ölüsü sahile vurdu. Kaplumbağa yapılan inceleme sonrasında sahilde uygun bir yere gömüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Ölü Nil kaplumbağası sahile vurdu! Boyutu herkesi şaşırttı

'nın ilçesinde sahile vuran herkesi şaşırttı. Ölü kaplumbağa sahilde uygun bir yere gömüldü.

Serik'e bağlı belediye halk plajında dün saat 17.30 sıralarında bir deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğunu gören plaj görevlisi Engin Açıkgöz, yine plajda görevli zabıta ekibinden yardım istedi. Açıkgöz ve zabıta görevlileri birlikte hayvanı sahile çıkardı. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü olduğu belirlenen hayvanın Nil Kaplumbağası türü olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kaplumbağa sahilde uygun bir yere gömüldü.

Engin Açıkgöz, "Deniz üzerinde bir cisim fark ettim. Yanına doğru yaklaştım. Sahile 5-6 metre mesafede deniz içerisinde bir kaplumbağanın ölmüş olduğunu gördüm. Önce caretta sandım. Zabıta görevlileriyle karaya çıkarttık. Gerekli yerleri arayarak bilgi verdi. Kaplumbağanın Nil kaplumbağası olduğunu öğrendik. Daha sonra görevliler gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kaplumbağayı sahile gömdü" dedi.

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