"ONDAN BOŞANACAĞIM"

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sabuha Canbaz Sabah'a konuştu. Biri engelli 3 çocuğu olduğunu, zor günler geçirdiğini ve boşanmak istediğini söyleyen Canbaz, "16 yıllık evliydik. 3 tane çocuğumuz var. Eşim fındık tarlaları olan ve durumu iyi olan Davut Kıranlı'nın yanında çalışıyordu. Hem fındık topluyor hem de Davut Kıranlı'nın ayağı sakat olduğu için şoförlüğünü yapıyordu."

"Biz onlarla ailece görüşüyorduk. Davut'un eşi Sevgi Kıranlı eşimle çok yakından ilgilendi. Hatta eşime kızdım bu kadın neden seninle ilgileniyor dedim ama bana ablası olduğunu söyledi. 10 Ekim'de eşim Davut Kıranlı'nın yanına çalışmaya diye çıktı. Sonra bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde Davut Kıranlı'nın kızı Fatma bana telefon açtı."