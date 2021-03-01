Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Sabuha Canbaz ilk kez konuştu: O haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 37 yaşındaki Sabuha Canbaz, eşi Muammer Canbaz'ın kayıp olduğunu söylemiş, Muammer Canbaz'ın kendisinden 14 yaş büyük olan 5 çocuk, 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı ile kaçtığı ortaya çıkmıştı. Müge Anlı tarafından bulunan Muammer Canbaz, yayına gelerek birlikte kaçtığı kadına aşık olduğunu ve onunla gideceğini söylemişti. 1’i engelli 3 çocuğu ile tek başına kalan Sabuha Canbaz, eşinden boşanmak istediğini belirterek, "Ekonomik durumum kötü ama boşanacağım bu adamdan. Kendi yoluma bakacağım " dedi.
Ordu'da yaşayan Sabuha Canbaz, 8 Şubat'ta atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak, eşi Muammer Canbaz'ın yaklaşık 4 aydır kayıp olduğunu söyledi. Sonrasında ise Muammer Canbaz'ın kendisinden 14 yaş büyük olan 49 yaşındaki 5 çocuk annesi, 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı ile kaçtığı ortaya çıktı.
11 Şubat'ta Müge Anlı'nın programına katılan Sevgi Kıranlı, "Muammer'e aşık oldum, kaçtım" açıklamasıyla herkesi şok etti. Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Sabuha Canbaz sinir krizi geçirdi. Sabuha Canbaz, "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bu arada eşini aramak için programa başvuran Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı da eşine seslenerek, "Güzelim ben sana ne yaptım, niye beni bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü.
Ancak Sevgi Kıranlı " Sen bana tokat attın. Ben Muammer'i seviyorum, kaçtım. Onunla fındık toplarken sohbet ettik, ona aşık oldum. 'Ben senden büyüğüm' dedim o kabul etti. 'İstersen 100 yaşında ol seni seviyorum' dedi bana" diye konuştu. Sonrasında Muammer Canbaz da canlı yayına katılıp, kendisinden yaşça çok büyük olan Sevgi Kıranlı'yı sevdiğini söyledi.
"ONDAN BOŞANACAĞIM"
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sabuha Canbaz Sabah'a konuştu. Biri engelli 3 çocuğu olduğunu, zor günler geçirdiğini ve boşanmak istediğini söyleyen Canbaz, "16 yıllık evliydik. 3 tane çocuğumuz var. Eşim fındık tarlaları olan ve durumu iyi olan Davut Kıranlı'nın yanında çalışıyordu. Hem fındık topluyor hem de Davut Kıranlı'nın ayağı sakat olduğu için şoförlüğünü yapıyordu."
"Biz onlarla ailece görüşüyorduk. Davut'un eşi Sevgi Kıranlı eşimle çok yakından ilgilendi. Hatta eşime kızdım bu kadın neden seninle ilgileniyor dedim ama bana ablası olduğunu söyledi. 10 Ekim'de eşim Davut Kıranlı'nın yanına çalışmaya diye çıktı. Sonra bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde Davut Kıranlı'nın kızı Fatma bana telefon açtı."
"KENDİ YOLUMA BAKACAĞIM"
"'Eşin Muammer'i arama annemle beraber kaçmışlar' dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. 14 yaşındaki oğlum da kaçan eşimin babasının yanında ve benim telefonlarıma bile bakmıyor. Biri engelli iki kızımla birlikte kız kardeşime sığındım. Geçim sıkıntısı yaşıyorum. Ekonomik durumum çok kötü ama kadınlık gururumu da ayaklar altına alamam. Ben boşanacağım. Kendisinden çok büyük olan kadınla kaçan adamdan bana koca olamaz. Kendi yoluma bakacağım" dedi.
"ONA DESTEK OLACAĞIZ"
Ekonomik durumu kötü olan Sabuha Canbaz'ın avukatlığını ücretsiz üstlenen Samsun Barosu avukatlarından Av. Özlem Sezgin Azal, "Sabuha hanım okuma yazma bilmiyor, çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi kendisine sahip çıktı. Sabuha hanıma hep birlikte destek olacağız" diye konuştu.