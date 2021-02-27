Cansız bedenine ulaşılan kişinin ise tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk olduğu belirlenirken kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise devam ediyor.