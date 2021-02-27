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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında feci olay! Batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında feci olay! Batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi. Laz Koyu açıklarında batan fiber tekneden kıyıya yüzerek çıkanların uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olduğu tespit edildi. Giriş Tarihi: 27.02.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 06:25
Cansız bedenine ulaşılan kişinin ise tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk olduğu belirlenirken kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan Çanakkale'den Gökçeada'daki çalışmalara katılmak üzere çok sayıda dalgıç polis ekibi ile jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekibi de "Gökçeada-1" gemisiyle getirildi.
"TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU ÜZÜCÜ BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Laz Koyu açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin batmasıyla ilgili olarak, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Çetin, olayın meydana geldiği andan bu yana devletin tüm gücünü adaya sevk ettiğini belirtti.
Olayın herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Ünal Çetin, şunları kaydetti: