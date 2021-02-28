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Gökçeada'da tekne faciası! Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... 'nin ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen 'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Gökçeada'da tekne faciası! Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu

açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürdürüldü.

ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte İlçe Jandarma Komutanı Teğmen 'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

OLAY

Önceki akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar ile kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından 'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş 'yu arama çalışması başlatılmıştı.

Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı KAYIP TEĞMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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