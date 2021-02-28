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Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu Kovid-19 virüsü tespit edildi

'da mutasyonlu Kovid-19 alarmı verildi. Çoruma bağlı ilçesinde görev yapan bir öğretmende tespit edildi. Bunun üzerine okuldaki 6 öğrenciye test uygulanırken ailelerinin de gözetim altına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu Kovid-19 virüsü tespit edildi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları tedbirli olmaları noktasında uyardı.

İlçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan korona virüs tespit edildiğini açıklayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz"

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