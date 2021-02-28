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Son dakika! Malatya’da korkutan deprem! AFAD son depremler 2021

Son dakika deprem haberleri... ’nın ilçesinde verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Son dakika! Malatya’da korkutan deprem! AFAD son depremler 2021

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 20.22'de merkez üssü Kale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pütürge ve kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli de olsa tedirginlik yaşattı.

Bölgede 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce irili ufaklı artçı deprem yaşandı.

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