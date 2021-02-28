Hevesle ilk kez 2. el otomobil aldı! Büyük şok yaşadı

"EŞİM KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR. PARAYA İHTİYACIM VAR' DEDİ"



Ayşegül Kızılkaya, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Bir internet sitesinde aracın ilanını görerek, ilan sahibini aradım. Eşinin kanser tedavisi gördüğünü söylediği için kendisiyle Çapa'da buluştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de üzüldük kendisine ve aracı almaya gittiğimizde aracın başında bir kişi daha vardı. Muhtemelen işbirliği yaptılar. Çünkü galerici olduğunu, aracın bize uygun ve almamız gerektiğini söyledi. Araçta bir şey olmadığını sağlam olduğunu söyledi. Birkaç gün önce yapılmış ekspertiz raporunu gösterdiler bana. Bunlar da bizi gerçekten etkiledi. Saat 15.00 sıralarıydı, noter kapanacak diye biraz acele ettik. Ben de kendim eksperti'e götürmek istedim, satıcı bana dün yaptırdığını söyledi. Eşi de kanser tedavisi gördüğü için ve bize göstermiş oldukları ekspertiz raporunu gördükten sonra güvendik kendilerine. Aracı 3 Şubat'ta aldım. Ama maalesef araç değil hurda almışım ve dolandırılmışım. Bunu da ekspertiz'e getirince öğrendim. "