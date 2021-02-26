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İstanbul’da çatıda yakalanan şüpheli: Eniştem karakola gelince konuşuruz

ilçesinde dün akşam saatlerinde 'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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İstanbul’da çatıda yakalanan şüpheli: Eniştem karakola gelince konuşuruz

Devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı.

Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı.

Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.

Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. İki şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

"ENİŞTEMİ ARAYACAĞIM"

Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

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