Karadeniz'de kısıtlamalara rağmen aynı manzara! Vaka sayılarına rağmen yine köye gidiyorlar

Veliköy Köyü Muhtarı Muhammed Kopuz hafta sonu kısıtlaması için şehirlerde oturanların cuma gününden köylere gelmek için yola çıktıklarını belirterek, "Arabası olan arabasıyla, olmayan dolmuşlarla 2 günlük kısıtlama için geliyor. Mahallelerde komşu ziyaretleri olabiliyor, havanın güzel olduğu zamanlarda kendi aralarında buluşuyor, zaman geçiriyorlar. Biz ne kadar uyarıyor, anonslar yapıyorsak da ne yazık ki riayet edenlerin sayısı çok az. Şehirden gelen bir hastalık varsa köye geldiğinde bilmeden görüştüğü kişilere aktarıyor ya da köyde birinde varsa ondan alarak geri döndüğünde şehre taşıyor. Vatandaşlar olarak önlemimizi kendimiz almalıyız" diye konuştu.