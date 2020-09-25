Tuzla'da polisleri tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

'ENİŞTEM GEBZE'DE SEVİS ŞOFÖRÜDÜR'

Şüpheli, "Enişteniz kimdir", "Numarasını istediğiniz teşkilattan kastınız nedir", "Bu teşkilat kimlerde oluşuyor" sorularına ise, "Eniştem Ahmet M. Gebze'de servis şoförüdür. Ben o anda kendimi yalnız hissettim. Annem ve babam da köyde olduğu için aile büyüğüm olarak eniştem aklıma geldi ve onun numarasını istedi. Yoksa eniştem polis de dahil olmak üzere kamu kurumları üzerinde otorite sahibi bir şahıs değildir. Ailemde kamu kurumlarında çalışan hiç kimse yoktur. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim, diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur. Bu teşkilatın da kamu kurumları üzerine otoritesi yoktur. Sadece arkadaş grubu olarak verdiğim bir isimdir. Yalnız kaldığım için bana yardım edebileceklerini düşündüm" diye cevap verdi.