İstanbul'a su sağlayan barajlardaki toplam su miktarı 478 milyon metreküpe yükseldi

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 71,10, Terkos'ta yüzde 51,39, Sazlıdere'de yüzde 29,56, Alibey'de yüzde 58,82, Büyükçekmece'de yüzde 57,30, Ömerli'de yüzde 65,61, Darlık'ta yüzde 60,87, Elmalı'da yüzde 63,29, Kazandere'de yüzde 63,06 ve Pabuçdere'de yüzde 37,97 olarak kaydedildi.