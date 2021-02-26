Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporu belli oldu! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci oldu

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum teşkilatının çabalarıyla Türkiye'deki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.