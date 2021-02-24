İşte İstanbul barajlarında son durum

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,29, Terkos'ta yüzde 49,59, Sazlıdere'de yüzde 28,76, Alibey'de yüzde 58,38, Büyükçekmece'de yüzde 56,23, Ömerli'de yüzde 62,69, Darlık'ta yüzde 58,41, Elmalı'da yüzde 60,73, Kazandere'de yüzde 62,68 ve Pabuçdere'de yüzde 36,45 olarak kaydedildi.