İzmir’de 102 kilo veren Bilal Kurt isimli genç sağlığına kavuştu! İşte inanılmaz değişim

Kilolarının, kendisini hayatının sonuna getireceğini anladığını kaydeden Kurt, "200 kilonun üstünde devam etseydim yaşayamazdım. Ameliyatın sebebi çocuklarım oldu. Bir gün çocuğum yere düştü, arkadaşım benden önce kalktı ve oğlumu düştüğü yerden kaldırdı. Ben oturduğum yerden kalkamadım. İşte o zaman dedim ki 'Ne rezil bir halim var.' Şimdi çocuklarla birlikte oynuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz." dedi.