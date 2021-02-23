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Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Dosya yeniden istinaf mahkemesinde

Son dakika haberi... 'yı dövdüğü öne sürülen 'a, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan 'in dosyası, eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Dosya yeniden istinaf mahkemesinde

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. 'ın sevgilisi 'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen , çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.



Karar sonrası dosyanın gönderildiği istinaf mahkemesi, bazı eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı. Karardan sonra Özgür Duran'ın annesi ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Kadir Şeker hakkında 'planlı cinayet' işlediğini öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılığın yaptığı soruşturma sonucu şikayet hakkında takipsizlik kararı verildi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarının, dosyaya dilekçe hakkı tanınmasının ardından savcılıkta da eksiklerin giderilmesi sonrası Kadir Şeker'in yargılama dosyası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

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Kadir Şeker davasında yeni gelişme! KADİR ŞEKER DAVASINDA YENİ GELİŞME!
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