Samsun'da korkunç olay: 5 lira için dehşet saçtı! Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi

Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.Y.'yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.'nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı.